Еще одна российская звезда слегла с коронавирусом



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Популярная российская певица Рита Дакота instagram.com/ritadakota/

У певицы пропало обоняние и ломит тело

Популярная российская певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем Инстаграме.

Артистка рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота.

Певица добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.

instagram.com/ritadakota/

Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.