Еще одна российская звезда слегла с коронавирусом
У певицы пропало обоняние и ломит тело
Популярная российская певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем Инстаграме.
Артистка рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота.
Певица добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.
Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.
Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.