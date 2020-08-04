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    Жизнь

    Еще одна российская звезда слегла с коронавирусом

    • Розсилка
    Популярная российская певица Рита Дакота - Еще одна российская звезда слегла с коронавирусом
    Популярная российская певица Рита Дакота
    instagram.com/ritadakota/

    У певицы пропало обоняние и ломит тело

    Популярная российская певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем Инстаграме.

    Артистка рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота.

    Певица добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.

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    instagram.com/ritadakota/

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

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