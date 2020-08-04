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    Жизнь

    Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)

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    Модель Дарья Кирилюк - Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)
    Модель Дарья Кирилюк
    instagram.com/dariakyryliuk/

    Дарья Кирилюк заявила, что получила удар в лицо

    Персонал пляжа, по словам модели, не стеснялся применять грубую силу не только к мужчинам, но и к девушкам

    24-летнюю украинскую модель Дарью Кирилюк и ее друзей жестоко избили охранники пляжа Момо в Турции. Она рассказала, что отдыхала на пляже в Чешме вместе со своим парнем и несколькими знакомыми. В результате столкновения с охранниками все они получили травмы. Персонал пляжа, по словам модели, не стеснялся применять грубую силу не только к мужчинам, но и к девушкам.

    Кирилюк заявила, что получила сильный удар в лицо.

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    Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)
    Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)
    Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)
    Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)
    Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)
    Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)
    Украинскую супермодель избили на пляже в Турции (фото)
    instagram.com/dariakyryliuk/

    Причина драки не уточняется. Однако пострадавшие уже написали заявление в местную полицию. В больнице побои на молодых людях зафиксировали. Кирилюк призывает своих фанатов и общественность не закрывать глаза на то, что произошло.

    Также девушка написала, что руководство пляжа Момо отказывается обнародовать записи с камер видеонаблюдения, поскольку «им есть что скрывать».

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

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