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    Жизнь

    Еще одного горе в семье Алибасова: любимый кот российского продюсера сбежал

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    <div class="figure"> <div class="caption"><span class="caption-text">Кот Чуча и Бари Алибасов</span>&nbsp;</div> </div> - Еще одного горе в семье Алибасова: любимый кот российского продюсера сбежал
    Кот Чуча и Бари Алибасов 
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    Российский продюсер пообещал отблагодарить того, кто вернет домашнего любимца

    После госпитализации Бари Алибасова его любимый кот Чуча сбежал из квартиры продюсера, когда в дом пришли гости. Животное пытаются найти и уже объявили награду тому, кто располагает какой-то информацией.

    Уже больше недели Бари Алибасов лежит в больнице после сильного отравления жидкостью для прочистки труб. Буквально вчера российского продюсера вывели из медикаментозного сна, но он все еще находится в тяделом состоянии. Сын продюсера рассказал, что когда Алибасов-старший проснулся, то первым вопросом отца стал: «Как мой кот?».

    Действительно, продюсер очень привязан к животному и неоднократно брал его на различные мероприятия и показывал поклонникам. Бари Каримович называл кота-сфинкса своим талисманом.

    Сегодня же оказалось, что Чуча исчез, когда в дом к звезде приехали журналисты. Судя по всему, животное испугалось незнакомых людей и выбежало из квартиры.

    «Прессы было много. Только одних телеканалов приехало порядка десяти. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал», — рассказали представители Бари Алибасова.

    Сначала пиар-менеджер продюсера Вадим Горжанкин подумал, что до начала пресс-конференции Чучу забрал к себе работник звезды, но когда помощник Сергей пришел в квартиру на Мерзляковском переулке, то спросил: «Где кот?». Оказалось, что он не видел животное со вчерашнего дня, и до старта мероприятия сфинкс точно был там.

    Сейчас любимца продюсера пытаются найти и всех, кто видел кота породы сфинкс, просят позвонить по любым телефонам, указанным на сайте группы «На-На».

    «Вероятнее всего, его кто-то подобрал, так как он породистый. Денежное вознаграждение или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую», — пообещал Вадим Горжанкин.

    Джерело: starhit.ru

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