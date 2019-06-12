Еще одного горе в семье Алибасова: любимый кот российского продюсера сбежал



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Российский продюсер пообещал отблагодарить того, кто вернет домашнего любимца

После госпитализации Бари Алибасова его любимый кот Чуча сбежал из квартиры продюсера, когда в дом пришли гости. Животное пытаются найти и уже объявили награду тому, кто располагает какой-то информацией.

Уже больше недели Бари Алибасов лежит в больнице после сильного отравления жидкостью для прочистки труб. Буквально вчера российского продюсера вывели из медикаментозного сна, но он все еще находится в тяделом состоянии. Сын продюсера рассказал, что когда Алибасов-старший проснулся, то первым вопросом отца стал: «Как мой кот?».

Действительно, продюсер очень привязан к животному и неоднократно брал его на различные мероприятия и показывал поклонникам. Бари Каримович называл кота-сфинкса своим талисманом.

Сегодня же оказалось, что Чуча исчез, когда в дом к звезде приехали журналисты. Судя по всему, животное испугалось незнакомых людей и выбежало из квартиры.

«Прессы было много. Только одних телеканалов приехало порядка десяти. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал», — рассказали представители Бари Алибасова.

Сначала пиар-менеджер продюсера Вадим Горжанкин подумал, что до начала пресс-конференции Чучу забрал к себе работник звезды, но когда помощник Сергей пришел в квартиру на Мерзляковском переулке, то спросил: «Где кот?». Оказалось, что он не видел животное со вчерашнего дня, и до старта мероприятия сфинкс точно был там. Сейчас любимца продюсера пытаются найти и всех, кто видел кота породы сфинкс, просят позвонить по любым телефонам, указанным на сайте группы «На-На». «Вероятнее всего, его кто-то подобрал, так как он породистый. Денежное вознаграждение или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую», — пообещал Вадим Горжанкин.

Джерело: starhit.ru