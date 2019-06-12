Cкандал на музыкальной премии Муз-ТВ: во время выступления Лободы российские звезды вышли из зала



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Светлана Лобода

Сергей Лазарев поскандалил с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии

Российские журналисты обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.

По словам очевидцев, победитель номинации «Лучший музыкальный альбом» внезапно подскочил к обладательнице титула «Певица года» и вместо того, чтобы поздравить коллегу, выпалил ей в лицо что-то резкое. Свидетели инцидента рассказывают, что до них явственно донеслась лишь финальная часть фразы Сергея в адрес Светланы: «Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?».

Причиной звездной разборки, как считают коллеги обоих артистов, стало недовольство Лазарева тем, что Лободе в финале церемонии предоставили возможность исполнить целый сет из 6 песен, тогда как Сергей из-за технических проблем выступить со своим номером, который он представил на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» вообще не смог, пишет издание Super.ru.

Реакция самой Лободы последовала уже после выступления. Обнаружив, что во время ее эффектного перформанса, неожиданно опустел звездный вип, окружение Лободы заподозрило в этом Лазарева, который, якобы, «подговорил» коллег покинуть зал, в знак протеста к назначению Лободы хэдлайнером премии. То, что на самом деле гости и артисты просто утомились от жары и растянувшейся на шесть часов церемонии и рванули на afterparty, никого уже не волновало.

На следующий день самые внимательные пользователи Instagram заметили, что Светлана не числится в подписчиках Сергея, а тот не лайкнул ни одного поста Лободы, связанного с премией.