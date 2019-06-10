Медикаментозный сон и проблемы с кишечником: Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца



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Сын продюсера отметил, что на данный момент угрозы для жизни нет, но кишечник заживает неправильно

Состояние российского продюсера Бари Алибасова стабильно тяжелое, хотя в данный моменту угроз для его жизни нет. Об этом в интервью «КП» рассказал сын 72-летнего музыканта.

По словам Бари Алибасова-младшего, один из ожогов у его отца зарастает неправильно, что в будущем может вызвать осложнения.

«Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление, - поделился Бари Алибасов-младший. - С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», - сообщил Бари Бариевич.

Напомним, что Бари Алибасов оказался в больнице после того, как случайно выпил химию.

«Жидкость была не в стакане. Он прямо из бутылки хлебнул. Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома если что-то стоит у раковины, то это пьется. А на студии бутылка стояла и он решил, что это сок, хлебнул один глоток, но это был очиститель для труб и этого было достаточно», - рассказал сын продюсера.