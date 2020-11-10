  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)

    • Розсилка
    Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)

    Счастливые обладатели собак поделились в соцсетях историями, как они завели «нежеланного» питомца

    Домашние питомцы поднимают настроение своим хозяевам и делают их жизнь более насыщенной. Часто бывает, что владельцы, которые сначала выступали категорически против животных в доме, спустя время не представляют своей жизни без них.

    Счастливые обладатели собак поделились в соцсетях историями, как они завели «нежеланного» питомца, ставшего впоследствии лучшим другом.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    «Муж: „Вам не кажется, что четыре собаки — это слишком много?“ Как видите, он явно всё ещё думает, что четвертая собака лишняя, он даже называет ее Принцесса Милашка»
    Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)
    Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)
    «Папа раньше был категорически против собаки в доме. Спустя время мама предложила отдать щенка внукам. Папа: „Нет! Это мой человечек!“»
    Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)
    «Мой парень: „Я не хочу брать старую собаку. Однажды она разобьет нам сердце“. Он даже заставил меня отнести ее обратно и был в ярости, когда я снова привела ее домой. <...> Потребовалось некоторое время, но веселье, которое она создавала в доме, изменило его чувства»
    «Папа раньше был категорически против собаки в доме. Спустя время мама предложила отдать щенка внукам. Папа: „Нет! Это мой человечек!“»
    «Когда мы поженились, он категорически не хотел заводить собак. Я все умоляла и умоляла, и он согласился, что я возьму щенка из приюта. Это стало началом. Спустя 31 год у нас было более 40 собак, 22 из которых все еще с нами»
    Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)
    «Муж раньше: „Слушай, собака как сумасшедшая лает, гадит в доме и ломает вещи, которые мы покупаем“. Муж сейчас: „Укутайте его в одеяло, ему холодно!“»
    Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)
    Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

     Читайте также: Вариации гнева: рыжий кот попал на пляж, но оказался не готов к местному ветру (фото)
    в мире животных животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies