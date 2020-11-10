Эти хозяева были категорически против появления собак в доме (фото)

Счастливые обладатели собак поделились в соцсетях историями, как они завели «нежеланного» питомца

Домашние питомцы поднимают настроение своим хозяевам и делают их жизнь более насыщенной. Часто бывает, что владельцы, которые сначала выступали категорически против животных в доме, спустя время не представляют своей жизни без них.

Счастливые обладатели собак поделились в соцсетях историями, как они завели «нежеланного» питомца, ставшего впоследствии лучшим другом.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.