Фото трогательных питомцев, которые не хотят расставаться с любимой игрушкой

Собрали фото домашних животных, которые просто обожают своих плюшевых друзей

Для некоторых питомцев любимая игрушка важна так же сильно, как и для детей, да и для взрослых иногда тоже. Все равно насколько она будет грязная, старая и дырявая, для животных игрушка — это источник комфорта и надежности, который часто помогает им успокоиться, когда в доме происходят какие-то волнующие перемены.

Мы собрали фото домашних животных, которые просто обожают своих плюшевых друзей и не хотят с ними расставаться даже спустя много лет.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.