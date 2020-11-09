  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому

    • Розсилка
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому

    Собрали для вас лучшие фото питомцев в костюмах

    Питомцы в костюмах — это всегда забавно и весело. Наши пушистые друзья в одежде, особенно если она еще и праздничная, выглядят невероятно обаятельно и способны поднять настроение даже в самый хмурый и унылый день.

    Мы собрали лучшие фото питомцев в костюмах, которые хозяева подобрали для них специально на Хэллоуин. И эти хвостатые модники точно не оставят вас равнодушными.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

     Читайте также: Вариации гнева: рыжий кот попал на пляж, но оказался не готов к местному ветру (фото)
    шутки кот курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies