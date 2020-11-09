Курьезные фото питомцев в костюмах, которые поднимут настроение любому

Собрали для вас лучшие фото питомцев в костюмах

Питомцы в костюмах — это всегда забавно и весело. Наши пушистые друзья в одежде, особенно если она еще и праздничная, выглядят невероятно обаятельно и способны поднять настроение даже в самый хмурый и унылый день.

Мы собрали лучшие фото питомцев в костюмах, которые хозяева подобрали для них специально на Хэллоуин. И эти хвостатые модники точно не оставят вас равнодушными.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.