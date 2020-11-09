В Индии нашли редкую черепаху-альбиноса. Она тут же стала героем забавных фотожаб

В интернете тут же принялись фотошопить эту симпатяжку

В сети завирусились изображения черепахи-альбиноса, найденной в индийском городе Бардхаман. Причиной популярности стал необычный желтый оттенок пресмыкающегося, напоминающий людям плавленый сыр в бургерах или яичный желток.

Черепаху отпустили на волю, но перед этим несколько раз сфоткали, чтобы любители фотошопа могли немного развлечь себя и нас, наделав фотожаб. Ну или в этом случае — фото черепах.

Это необычная черепаха была спасена из пруда в индийском городе Бардхаман.Она является представительницей вида индийская лопастная черепаха. Обычно этот вид имеет лишь небольшие желтые пятна на панцире, но эта красотка вообще вся желтая. Ей где-то полтора-два года.

Специфический желтый цвет таких альбиносов может быть связан с генетической мутацией. Либо с врожденным отсутствием пигментации.

Черепаху выпустили на волю, хотя специалисты скептически относятся к продолжительности жизни черепахи-альбиоса в дикой природе.

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