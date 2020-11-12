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    Жизнь

    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи

    • Розсилка
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи

    Какое из этих селфи вы хотели бы повторить?

    Переживая волны любви и ненависти, селфи-мода планомерно заполняет все социальные сети и никуда не планирует уходить. Хорошо то, что на смену «губам уточкой» и кадрам «это я в ванной» пришли удивительные, творческие, гениальные фотографии, авторы которых вкладывают в снимок столько души и эмоций, что захватывает дух.

    Собрали для вас селфи-шедевры со всего мира, глядя на которые можно вдохновиться и создать собственные уникальные кадры.

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    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи
    Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: фотография шутки селфи курьез
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