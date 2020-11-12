Эти люди умеют делать невероятно смешные селфи

Какое из этих селфи вы хотели бы повторить?

Переживая волны любви и ненависти, селфи-мода планомерно заполняет все социальные сети и никуда не планирует уходить. Хорошо то, что на смену «губам уточкой» и кадрам «это я в ванной» пришли удивительные, творческие, гениальные фотографии, авторы которых вкладывают в снимок столько души и эмоций, что захватывает дух.

Собрали для вас селфи-шедевры со всего мира, глядя на которые можно вдохновиться и создать собственные уникальные кадры.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх