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    Шоу-биз

    Миллиардерша Кайли Дженнер в коротком топе едва удержала огромную грудь

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    Инстадива Кайли Дженнер - Миллиардерша Кайли Дженнер в коротком топе едва удержала огромную грудь
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Пользователей сети возмутил внешний вид предпринимательницы

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном топе и озадачила поклонников. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

    В своем Instagram-аккаунте 23-летняя знаменитость разместила селфи, на котором запечатлела себя в топе карамельно-бежевого оттенка с узорчатым принтом, с глубоким декольте и вырезом под грудью. Из украшений на Дженнер золотистая подвеска. «Блондинка», — подписала она пост, который набрал больше 6,3 миллиона лайков.

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    Миллиардерша Кайли Дженнер в коротком топе едва удержала огромную грудь
    Миллиардерша Кайли Дженнер в коротком топе едва удержала огромную грудь
    Миллиардерша Кайли Дженнер в коротком топе едва удержала огромную грудь

    Пользователей сети возмутил внешний вид предпринимательницы, и они принялись критиковать ее. «Ее имплантаты сегодня выглядят особенно неудачно», «Никаких резких движений в этом коротком топе», «Она слишком молода для всего этого», «Какие ужасные фотография и наряд», «Они когда-нибудь снимаются одетыми? Всегда стараются показать результаты своих пластических операций», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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