Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера

Девушки, которые носят размер плюс, могут не только надевать наряды принцесс, но и вообще любую стильную одежду

Многие девчонки мечтали в детстве быть принцессами и примеряли на себя образы любимых персонажей Диснея. И популярные инфлюенсеры из Инстаграма решили устроить интересный проект с хэштегом #PlusSizePrincessProject (проект «Принцессы плюс-сайз»), доказывающий, что принцессой может быть любая девушка, независимо от того, какой размер одежды она носит.

Взгляните на их образы.

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