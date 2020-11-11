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    Жизнь

    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера

    • Розсилка
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера

    Девушки, которые носят размер плюс, могут не только надевать наряды принцесс, но и вообще любую стильную одежду

    Многие девчонки мечтали в детстве быть принцессами и примеряли на себя образы любимых персонажей Диснея. И популярные инфлюенсеры из Инстаграма решили устроить интересный проект с хэштегом #PlusSizePrincessProject (проект «Принцессы плюс-сайз»), доказывающий, что принцессой может быть любая девушка, независимо от того, какой размер одежды она носит. 

    Взгляните на их образы.

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    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера
    Пышки в диснеевских нарядах доказали, что принцессой можно быть независимо от размера

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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