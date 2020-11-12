Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры

А вы интересуетесь птицами?

Лиза Мурна не так давно переехала из Германии в американский штат Мичиган и заинтересовалась местными птицами. Девушка, известная в соцсетях под именем Ostdrossel, купила кормушку Bird Photo Booth со встроенной камерой и стала делать удивительные фотографии и видео птиц, которые прилетают полакомиться кормом.

В объектив фотоаппарата в разное время попадали хохлатая синица, щегол, поползень, гракл, колибри, красный кардинал и множество других красивых птичек, многие из которых весьма забавно выглядят на снимках.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх