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    Жизнь

    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры

    • Розсилка
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры

    А вы интересуетесь птицами?

    Лиза Мурна не так давно переехала из Германии в американский штат Мичиган и заинтересовалась местными птицами. Девушка, известная в соцсетях под именем Ostdrossel, купила кормушку Bird Photo Booth со встроенной камерой и стала делать удивительные фотографии и видео птиц, которые прилетают полакомиться кормом.

    В объектив фотоаппарата в разное время попадали хохлатая синица, щегол, поползень, гракл, колибри, красный кардинал и множество других красивых птичек, многие из которых весьма забавно выглядят на снимках.

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    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры
    Чем занимаются птицы, когда их никто не видит: фото со скрытой камеры

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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