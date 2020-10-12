Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На фото из нашей подборки запечатлены те самые проявления дружбы между животными

Счастлив тот, у кого есть настоящий друг, на которого можно положиться, с кем можно разделить радость или обратиться за поддержкой в трудную минуту. Для дружбы не имеет значения, кто ты, а важны искренность, взаимопонимание и бережное отношение друг к другу.

На фото из нашей подборки запечатлены те самые проявления дружбы между животными. Для многих она стала неожиданностью.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает