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    Жизнь

    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)

    • Розсилка
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)

    На фото из нашей подборки запечатлены те самые проявления дружбы между животными

    Счастлив тот, у кого есть настоящий друг, на которого можно положиться, с кем можно разделить радость или обратиться за поддержкой в трудную минуту. Для дружбы не имеет значения, кто ты, а важны искренность, взаимопонимание и бережное отношение друг к другу.

    На фото из нашей подборки запечатлены те самые проявления дружбы между животными. Для многих она стала неожиданностью.

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    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)
    Эти милые животные стали лучшими друзьями (фото)

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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