Соцсети покорила трогательная дружба лисицы и бульдога (фото)



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Слабый лисенок превратился в красивую, здоровую и счастливую лисицу

История удивительной и трогательной дружбы лисицы и бульдога началась еще в апреле этого года, когда девушка по имени Полин Ашанола спасла брошенного, напуганного и больного лисенка.

Чтобы проводить больше времени с дитенышем, который нуждался в ежедневном уходе, Полин даже ушла с любимой работы, но нисколько об этом не жалеет. Ведь благодаря ей слабый лисенок превратился в красивую, здоровую и счастливую лисицу, которую девушка назвала Марли.

Когда Марли окрепла, Полин стал беспокоить один вопрос: будет ли она ладить с ее четырехлетним бульдогом по имени Эрни? Но оказалось, что девушка напрасно волновалась, потому что лисица и бульдог уже спустя три недели после знакомства стали лучшими друзьями.

Сейчас Марли и Эрни неразлучны. Они играют друг с другом целый день, вместе гуляют и вместе засыпают каждую ночь. Теперь эта хвостатая парочка — практически живое воплощение персонажей из старого мультфильма студии Дисней «Лис и пес».

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает