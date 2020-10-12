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    Курьез

    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад

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    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад

    Еще больше подобных работ можно посмотреть в Instagram-аккаунте Cat Universe

    Интересно, как выглядела бы наша планета, если бы все живые существа вдруг стали бы наполовину кошками? Котодинозавры, кототигры, котопетухи — эти и другие удивительные создания представлены в нашей подборке.

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    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад
    Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад

    Еще больше подобных работ можно посмотреть в Instagram-аккаунте Cat Universe.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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