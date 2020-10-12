Курьезные фото животных, переделанных на кошачий лад



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Интересно, как выглядела бы наша планета, если бы все живые существа вдруг стали бы наполовину кошками? Котодинозавры, кототигры, котопетухи — эти и другие удивительные создания представлены в нашей подборке.

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Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает