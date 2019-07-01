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    Жизнь

    Ева Лонгория с годовалым сыном cнялась в фотосете для глянца

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    Ева Логнория с сыном - Ева Лонгория с годовалым сыном cнялась в фотосете для глянца
    Ева Логнория с сыном

    Мама и малыш порадовали поклонников стильными и счастливыми фото

    Героиня Габриэль Солис из культового сериала «Отчаянные домохозяйки» показала фотографии подросшего сына. В честь его первого дня рождения 44-летняя Ева Лонгория и малыш Сантьяго позировали перед камерами.

    Актриса Ева Лонгория и её годовалый сын Сантьяго Энрике стали звездами августовской обложки Нью-Йоркского глянцевого журнала «Parents». Лонгория поделилась фото и видео с бэкстейджа съёмок, восхищенно сказав во вступительной речи к видео, что она — родитель.

    «Санти должен был появиться на этом этапе моей жизни. Я терпелива, я не так много работаю — даже если кажется иначе! Это подходящее время», — поделилась своей цитатой звезда в Instagram stories.

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    Ева Лонгория с годовалым сыном cнялась в фотосете для глянца
    Ева Лонгория с годовалым сыном cнялась в фотосете для глянца
    Ева Лонгория с годовалым сыном cнялась в фотосете для глянца

    Для маленького наследника это событие стало уже второй «медиа»-работой. Первый раз он сразу после рождения красовался на обложке американского издания «HOLA!».

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