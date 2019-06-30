Дэвида Бекхэма раскритиковали за поцелуи с семилетней дочерью



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Дэвид Бекхэм с дочерью

Легендарный футболист довольно часто целует дочь в губы

На днях примерный семьянин Дэвид Бекхэм привел 7-летнюю дочь Харпер на четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу, который проводится во Франции, чтобы поддержать английскую команду. К его радости, соотечественницы одержали уверенную победу и вышли в полуфинал. Однако в соцсетях нашлась совершенно другая тема для обсуждения: поцелуи Дэвида и Харпер, которые многие считают неуместными.

Бекхэм довольно часто целует дочь в губы, а иногда и сам выкладывает подобные фото в соцсети, вызывая споры в комментариях. Одни настаивают, что проявления нежности и заботы между отцом и дочерью – это нормально, другие уверены, что Харпер уже вышла из возраста, когда это было допустимо, и теперь поцелуи с Дэвидом выглядят по меньшей мере странно.