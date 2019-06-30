  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дэвида Бекхэма раскритиковали за поцелуи с семилетней дочерью

    • Розсилка
    Дэвид Бекхэм с дочерью - Дэвида Бекхэма раскритиковали за поцелуи с семилетней дочерью
    Дэвид Бекхэм с дочерью

    Легендарный футболист довольно часто целует дочь в губы

    На днях примерный семьянин Дэвид Бекхэм привел 7-летнюю дочь Харпер на четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу, который проводится во Франции, чтобы поддержать английскую команду. К его радости, соотечественницы одержали уверенную победу и вышли в полуфинал. Однако в соцсетях нашлась совершенно другая тема для обсуждения: поцелуи Дэвида и Харпер, которые многие считают неуместными.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Дэвида Бекхэма раскритиковали за поцелуи с семилетней дочерью
    Дэвида Бекхэма раскритиковали за поцелуи с семилетней дочерью
    Дэвида Бекхэма раскритиковали за поцелуи с семилетней дочерью

    Бекхэм довольно часто целует дочь в губы, а иногда и сам выкладывает подобные фото в соцсети, вызывая споры в комментариях. Одни настаивают, что проявления нежности и заботы между отцом и дочерью – это нормально, другие уверены, что Харпер уже вышла из возраста, когда это было допустимо, и теперь поцелуи с Дэвидом выглядят по меньшей мере странно.

     Читайте также: Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского
    знаменитости дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ