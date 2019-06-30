18-летняя внучка Ротару закрутила роман с французским бизнесменом



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Соня Евдокименко и Марко Дюменил Фото: instagram.com/marcodumenil

Нового бойфренда Сони Евдокименко рассекретили поклонники девушки

Поклонники рассекретили нового бойфренда 18-летней внучки Софии Ротару – Сони Евдокименко. Молодая девушка встречается с французским бизнесменом по имени Марко Дюменил.

Сама Евдокименко не афиширует свои отношения, однако этого не стесняется делать бойфренд Софии. Нежные фотографии пары регулярно появляются на странице Дюменила в соцсети Instagram. Именно так фанаты выяснили, что сердце молодой красавицы занято.

Марко публикует совместные фотографии с Соней из Монте-Карло, Парижа, а на днях пара отправилась в путешествие на автомобиле.

Судя по тому, когда снимки с Евдокименко стали появляться у Дюменила в Instagram, молодые люди начали встречаться минувшей зимой. В первых числах марта они уже гуляли по Парижу.