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    Жизнь

    Названы самые популярные альбомы и песни 2019 года

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    Ариана Гранде - Названы самые популярные альбомы и песни 2019 года
    Ариана Гранде

    К стандартным продажам составители списка добавили скачивания отдельных треков с альбома

    Billboard опубликовал списки самых популярных альбомов и песен за период с января по июнь 2019 года. Что касается продаж пластинок, лидером стал саундтрек к фильму «Звезда родилась»: за полгода продано 404 тысячи альбомов с песнями Леди Гаги и Брэдли Купера. На втором месте по этому показателю – новый альбом Jonas Brothers «Happiness Begins» (374 тысячи), на третьем – «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» от Билли Айлиш (343 тысячи).

    Но это не единственный критерий, по которому можно оценить успешность пластинки. К стандартным продажам составители списка добавили скачивания отдельных треков с альбома (10 скачанных песен приравниваются к одной проданной копии альбома), а также прослушивания на стриминговом сервисе (1,500 прослушиваний – одна копия). Здесь безусловными лидерами стали Ариана Гранде (1,552,800 копий) и Билли Айлиш (1,304,000 копий).

    Список из 10 самых популярных альбомов выглядит так:

    • Ariana Grande, Thank U, Next (1,552,800)
    • Billie Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go? (1,304,000)
    • Khalid, Free Spirit (929,000)
    • Lady Gaga & Bradley Cooper, A Star Is Born (Soundtrack) (889,000)
    • A Boogie Wit da Hoodie, Hoodie SZN (810,000)
    • Post Malone, beerbongs & bentleys (756,000)
    • Drake, Scorpion (718,000)
    • Queen, Bohemian Rhapsody (Soundtrack) (705,000)
    • Juice WRLD, Death Race for Love (675,000)
    • Jonas Brothers, Happiness Begins (663,000)
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