Названы самые популярные альбомы и песни 2019 года
К стандартным продажам составители списка добавили скачивания отдельных треков с альбома
Billboard опубликовал списки самых популярных альбомов и песен за период с января по июнь 2019 года. Что касается продаж пластинок, лидером стал саундтрек к фильму «Звезда родилась»: за полгода продано 404 тысячи альбомов с песнями Леди Гаги и Брэдли Купера. На втором месте по этому показателю – новый альбом Jonas Brothers «Happiness Begins» (374 тысячи), на третьем – «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» от Билли Айлиш (343 тысячи).
Но это не единственный критерий, по которому можно оценить успешность пластинки. К стандартным продажам составители списка добавили скачивания отдельных треков с альбома (10 скачанных песен приравниваются к одной проданной копии альбома), а также прослушивания на стриминговом сервисе (1,500 прослушиваний – одна копия). Здесь безусловными лидерами стали Ариана Гранде (1,552,800 копий) и Билли Айлиш (1,304,000 копий).
Список из 10 самых популярных альбомов выглядит так:
- Ariana Grande, Thank U, Next (1,552,800)
- Billie Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go? (1,304,000)
- Khalid, Free Spirit (929,000)
- Lady Gaga & Bradley Cooper, A Star Is Born (Soundtrack) (889,000)
- A Boogie Wit da Hoodie, Hoodie SZN (810,000)
- Post Malone, beerbongs & bentleys (756,000)
- Drake, Scorpion (718,000)
- Queen, Bohemian Rhapsody (Soundtrack) (705,000)
- Juice WRLD, Death Race for Love (675,000)
- Jonas Brothers, Happiness Begins (663,000)