Названы самые популярные альбомы и песни 2019 года



Ариана Гранде

К стандартным продажам составители списка добавили скачивания отдельных треков с альбома

Billboard опубликовал списки самых популярных альбомов и песен за период с января по июнь 2019 года. Что касается продаж пластинок, лидером стал саундтрек к фильму «Звезда родилась»: за полгода продано 404 тысячи альбомов с песнями Леди Гаги и Брэдли Купера. На втором месте по этому показателю – новый альбом Jonas Brothers «Happiness Begins» (374 тысячи), на третьем – «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» от Билли Айлиш (343 тысячи).

Но это не единственный критерий, по которому можно оценить успешность пластинки. К стандартным продажам составители списка добавили скачивания отдельных треков с альбома (10 скачанных песен приравниваются к одной проданной копии альбома), а также прослушивания на стриминговом сервисе (1,500 прослушиваний – одна копия). Здесь безусловными лидерами стали Ариана Гранде (1,552,800 копий) и Билли Айлиш (1,304,000 копий).

Список из 10 самых популярных альбомов выглядит так: