Фитоняшка целый год не брила ноги во имя естественной красоты и показала результат (фото)

«Бритье занимало целую кучу времени!», - считает девушка

Когда Морган Микенас было 11 лет, на уроке физкультуры одноклассники увидели ее волосатые ноги и жестоко понасмехались над девочкой. Она прибежала домой в слезах и попросила маму научить ее бриться. Потом Морган выросла, обрела уверенность в себе и стала фитнес-инструктором. Но тема бритья не давала ей покоя, и девушка решила провести неожиданный эксперимент: целый год она не брила ноги, подмышки и другие части тела, чтобы найти красоту в естественности. О результатах Морган подробно рассказывает на своей страничке в Инстаграм, где под каждым фото разворачиваются настоящие словесные баталии среди ее 30-тысячной армии подписчиков.

На своем Ютуб-канале Морган выложила видео, в котором очень просто объяснила свой отказ от бритвенного станка: «Бритье занимало целую кучу времени! Залезть под душ, побрить все, смыть волосы, потом еще раз помыться. Однажды я спросила себя, почему я все еще занимаюсь этим, зачем трачу на это так много своего драгоценного времени? И я просто перестала это делать».

«После того как я оставила свои волосы в покое, я поняла, что это довольно мило. После бритья все чешется, колется, кожа раздражается. А отросшие волоски стали очень мягкими и не вызывают дискомфорта», — радуется фитнес-блогерша.

В одном из постов Морган рассказала историю, произошедшую во время ее работы в детском саду. Когда она привела свою группу на плавание в бассейн, один ребенок, увидев ее небритые ноги, воскликнул: «Ты похожа на мужчину!» И в тот момент девушка задалась вопросом: «О чем это говорит, если детей учат такому с самых ранних лет? Я видела третьеклассниц, которые бреют ноги!».

Поэтому Морган часто призывает своих подписчиков любить и принимать свое тело таким, как есть, ведь именно несовершенства делают человека особенным. «Если вы сосредоточены на себе, своем ощущении мира в душе, вы все меньше обращаете внимание на то, что думают другие, и это приносит гармонию в вашу жизнь. Когда вы можете быть собой и вам нечего скрывать и прятать, от вас исходит глубокое чувство умиротворения и уверенности в себе, которое вдохновляет других», — говорит фитнес-девушка.

«Я не пытаюсь заставить все человечество перестать брить ноги и подмышки. Я просто хочу вдохновить других выбирать то, что для них комфортнее. Ведь что такое красота? Для меня быть красивой — это не значит соответствовать чьим-то критериям красоты. Нужно прислушиваться к себе, к тому, что ты сама считаешь красивым. Прекрасное в естественном».

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