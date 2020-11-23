Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)

Сделали бы себе такое тату?

Даже если вы не увлекаетесь татуировками, невозможно не впечатлиться творчеством Джесси Рикса (Jesse Rix) — американского тату-мастера. Талантливый парень из Нью-Гэмпшира рисует цветные 3D картины, используя тени и геометрические фигуры, благодаря чему на коже появляются целые объемные миры, создавая оптические иллюзии. Выглядит такие татуировки до жути реалистично.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».