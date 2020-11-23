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    Курьез

    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)

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    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)

    Сделали бы себе такое тату?

    Даже если вы не увлекаетесь татуировками, невозможно не впечатлиться творчеством Джесси Рикса (Jesse Rix) — американского тату-мастера. Талантливый парень из Нью-Гэмпшира рисует цветные 3D картины, используя тени и геометрические фигуры, благодаря чему на коже появляются целые объемные миры, создавая оптические иллюзии. Выглядит такие татуировки до жути реалистично.

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    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)
    Эти жуткие 3D-татуировки вызовут у вас мурашки по всему телу (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: фотография татуировка
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