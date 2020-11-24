Как развлекаются офисные работники: курьезные фото

А как вы развлекаете себя в рабочее время?

Офисные клерки, которые ходят на работу с 9:00 до 18:08 неделя за неделей 12 месяцев в году тоже хотят шутить. Иногда если не разбавить серые будни капелькой смеха, то можно и с ума сойти. Так и подумали сотрудники одного офиса и устроили себе уморительную фотосессию. Берем на вооружение!

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».