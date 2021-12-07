Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)

В своих работах девушка вдохновляется природой

В любом деле всегда найдется тот, кто овладел им на таком уровне, что простым смертным остается только с открытым ртом восхищаться работами мастера. Такого уровня достигла 18-летняя девушка из Германии по имени Милена Дикман.

Милена занимается созданием необычных причесок с косичками, причем никто ее этому не учил — она занималась всем самостоятельно. В итоге у Милены получаются такие работы, что их хочется рассматривать снова и снова.

Ранее легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями.

По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.

«Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.

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