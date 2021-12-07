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    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)

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    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)

    В своих работах девушка вдохновляется природой

    В любом деле всегда найдется тот, кто овладел им на таком уровне, что простым смертным остается только с открытым ртом восхищаться работами мастера. Такого уровня достигла 18-летняя девушка из Германии по имени Милена Дикман.

    Милена занимается созданием необычных причесок с косичками, причем никто ее этому не учил — она занималась всем самостоятельно. В итоге у Милены получаются такие работы, что их хочется рассматривать снова и снова.

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    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)
    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)

    Ранее легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями.

    По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.

    «Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.

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    Прически этой самоучки из Германии поражают своими деталями (фото)