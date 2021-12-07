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    Николь Кидман в 54 года решилась на ребенка

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    Во втором браке у Николь Кидман есть две дочери - Николь Кидман в 54 года решилась на ребенка
    Во втором браке у Николь Кидман есть две дочери
    фото из открытых источников

    Сиаршие дети от Тома Круза с актрисой не общаются

    Голливудская актриса Николь Кидман и ее муж Кейт Урбан решили, что пришло время для еще одного новорожденного в их семье – и на этот раз супруги собираются усыновить ребенка, сообщает австралийское издание Woman's Day. У пары есть две дочери – 12 и 10 лет. Первую дочку Николь родила сама, вторую выносила суррогатная мама. О мальчике или еще одной девочке мечтают супруги, издание не сообщает.

    Актриса с дочерьми
    Актриса с дочерьми

    В браке с Томом Крузом у Николь есть еще двое усыновленных детей (Изабелле – 28 лет, Коннору – 25), но, как известно, дети с мамой практически не общаются. После развода родителей дочка и сын остались жить с отцом. Сама Николь редко рассказывает о старших детях в интервью. Несколько лет назад Белла вышла замуж, но маму на свадьбу не пригласила.

    Старшая дочь Изабелла даже не пригласила маму на свадьбу
    Старшая дочь Изабелла даже не пригласила маму на свадьбу

    Сейчас Изабелла с мужем живет в пригороде Лондона. Говорят, что и она, и ее брат Коннор по-прежнему преданы сайентологии, как и их отец.

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    Теги: знаменитости Николь Кидман шоу-бизнес
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    Николь Кидман в 54 года решилась на ребенка