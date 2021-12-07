Николь Кидман в 54 года решилась на ребенка

Сиаршие дети от Тома Круза с актрисой не общаются

Голливудская актриса Николь Кидман и ее муж Кейт Урбан решили, что пришло время для еще одного новорожденного в их семье – и на этот раз супруги собираются усыновить ребенка, сообщает австралийское издание Woman's Day. У пары есть две дочери – 12 и 10 лет. Первую дочку Николь родила сама, вторую выносила суррогатная мама. О мальчике или еще одной девочке мечтают супруги, издание не сообщает.

Актриса с дочерьми

В браке с Томом Крузом у Николь есть еще двое усыновленных детей (Изабелле – 28 лет, Коннору – 25), но, как известно, дети с мамой практически не общаются. После развода родителей дочка и сын остались жить с отцом. Сама Николь редко рассказывает о старших детях в интервью. Несколько лет назад Белла вышла замуж, но маму на свадьбу не пригласила.

Старшая дочь Изабелла даже не пригласила маму на свадьбу

Сейчас Изабелла с мужем живет в пригороде Лондона. Говорят, что и она, и ее брат Коннор по-прежнему преданы сайентологии, как и их отец.