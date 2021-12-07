Наталка Денисенко пригласила специалистов, чтобы навести порядок… в шкафу (видео)

Чтобы гардероб выглядел «как в мечтах», профессионалы трудились 12 часов

Звезда сериала «Крепостная», актриса Наталка Денисенко пригласила домой специалистов, чтобы ее гардероб был «красивый, как в фильмах». В своем Instagram актриса рассказывает, что идеально прибраться самостоятельно у нее не получалось: «Внутри шкаф выглядел не так как в моих мечтах. Я слышала о таком понятии как «организация пространства», но даже не знала, что есть люди, которые занимаются этим профессионально. Они действительно знают «секрет порядка»: 12 часов работы над моим гардеробом и теперь у нас красота!

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Пока Наталка демонстрировала содержимое своего гардероба, в кадр «затесался» сын актрисы – 4-летний Андрей. Муж актрисы и папа мальчика – популярный украинский актер Андрей Фединчик. Летом этого года артист попал в скандал: устроил драку в центре Киева.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Наталка Денисенко объяснила неадекватное поведение мужа сложным периодом жизни. Сам он тоже извинился за свое поведение.