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    Наталка Денисенко пригласила специалистов, чтобы навести порядок… в шкафу (видео)

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    Летом Наталка Денисенко пережила непростой период в отношениях с мужем, актером Андреем Фединчиком - Наталка Денисенко пригласила специалистов, чтобы навести порядок… в шкафу (видео)
    Летом Наталка Денисенко пережила непростой период в отношениях с мужем, актером Андреем Фединчиком

    Чтобы гардероб выглядел «как в мечтах», профессионалы трудились 12 часов

    Звезда сериала «Крепостная», актриса Наталка Денисенко пригласила домой специалистов, чтобы ее гардероб был «красивый, как в фильмах». В своем Instagram актриса рассказывает, что идеально прибраться самостоятельно у нее не получалось: «Внутри шкаф выглядел не так как в моих мечтах. Я слышала о таком понятии как «организация пространства», но даже не знала, что есть люди, которые занимаются этим профессионально. Они действительно знают «секрет порядка»: 12 часов работы над моим гардеробом и теперь у нас красота!

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    Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

    Пока Наталка демонстрировала содержимое своего гардероба, в кадр «затесался» сын актрисы – 4-летний Андрей. Муж актрисы и папа мальчика – популярный украинский актер Андрей Фединчик. Летом этого года артист попал в скандал: устроил драку в центре Киева.

    Андрей Фединчик и Наталка Денисенко
    Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

    Наталка Денисенко объяснила неадекватное поведение мужа сложным периодом жизни. Сам он тоже извинился за свое поведение.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Наталка Денисенко пригласила специалистов, чтобы навести порядок… в шкафу (видео)