Харрисон Форд вернется в пятой части «Индианы Джонса»



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Неизменным режиссером франшизы остается Стивен Спилберг

Волна ностальгии не покидает Голливуд

На днях стало известно со слов президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, в будущем ожидается еще один фильм о приключениях Индианы Джонса, причем эту роль вновь исполнит Харрисон Форд, тогда как Стивен Спилберг снова выступит в качестве режиссера и сопродюсера. Общаясь с прессой по ходу церемонии вручения наград BAFTA, Кеннеди сказала:

«О, Харрисон Форд точно примет участие в этом фильме. Это будет не перезапуск, а продолжение истории, начатой в предыдущих частях. Рад ли Харрисон вернуться к образу Индианы Джонса? Определенно. Он ждет этого с нетерпением. Нет сомнений, что это случится. Работа над сценарием фильма уже ведется. Когда мы получим тот вариант, который хотим, мы будем готовы начать производство».

Ранее ходили слухи, что роль главного героя франшизы должна отойти более молодому актеру, но комментарии Кеннеди положат конец этим спекуляциям, по крайней мере на ближайшее время. Предстоящий фильм станет уже пятым из серии об Индиане Джонсе. Съемки, как поделилась Кеннеди, начнутся еще не так скоро, но ранее было официально объявлено, что премьера картины состоится 9 июля 2021 года.