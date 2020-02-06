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    Шоу-биз

    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов

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    <p>Актриса считает важным периодически устраивать себе отдых от суеты</p> <div></div> - 40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов

    Актриса считает важным периодически устраивать себе отдых от суеты

    «Беру детей и уезжаю на наше ранчо в Колорадо, – признается актриса

    У Кейт Хадсон трое детей: 16-летний Райдер, 8-летний Бингэм и годовалая малышка Рани, которую актриса родила в октябре 2018 года. Звезда признается, что иногда ей бывает крайне тяжело балансировать между семьей и работой. А работать над фигурой при суперактивном ритме жизни с тремя детьми и вовсе бывает некогда.

    В интервью для мартовского номера Women's Health Кейт признается, что бывают дни, когда она чувствует себя «суперматерью», разрываясь между сменой подгузников, готовкой, уборкой и проверкой домашних заданий детей. С таким графиком практически невозможно найти время на спорт.

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    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов
    40-летняя Кейт Хадсон призналась, что с трудом сохраняет нормальный вес после третьих родов

     «После рождения третьего все совсем иначе, нежели было с первыми двумя. В этот раз мне было абсолютно некогда посещать тренировки», – рассказывает знаменитость. Тем не менее Хадсон взялась за себя, хотя от нее и потребовалась недюжинная дисциплина для возвращения к занятиям. «Я занимаюсь пилатесом, – говорит Кейт. – Благодаря ему я чувствую себя сильной и гибкой».

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци                                                                                                                                                           


     

    знаменитости дети актриса
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