Костный бульон с лавандой и бургеры с колой: как выглядит рацион самой молодой миллиардерши



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22-летняя представительница семейства Кардашьян-Дженнер в интервью журналу Harper's Bazaar рассказала, чем питается в течение дня instagram.com/kyliejenner/

Оказалось, что в рационе звезды присутствуют весьма неожиданные продукты

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обожает сок сельдерея: «У меня в холодильнике всегда есть либо свежий сельдерей для приготовления сока, либо уже готовый сок из него», — говорит она. Этот полезный напиток, содержащий большое количество витаминов, звезда употребляет на завтрак ежедневно.

Мама малышки Сторми любит пить наваристый костный бульон, приправленный лавандой или лимоном, — он присутствует в ее рационе почти всегда, и за день Дженнер успевает выпить до двух чашек. Дополняет это блюдо Кайли сытным салатом из курицы с лимоном и кейлом. Не отказывает себе телезвезда и в калорийной мексиканской еде: среди ее фаворитов — такос, энчилада и буррито. На ужин у юной миллиардерши обычно суши и сашими всех мастей, которые Кайли ест «часто и много». Из фруктов Кайли отдает предпочтение гранату и яблокам: «Обожаю зерна граната! Могу их есть банками», — рассказывает девушка. А яблоко, порезанное тонкими дольками, всегда есть на тумбочке у ее кровати.