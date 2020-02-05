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    Шоу-биз

    Костный бульон с лавандой и бургеры с колой: как выглядит рацион самой молодой миллиардерши

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    <p>22-летняя представительница семейства Кардашьян-Дженнер в интервью журналу Harper's Bazaar рассказала, чем питается в течение дня</p> <div></div> - Костный бульон с лавандой и бургеры с колой: как выглядит рацион самой молодой миллиардерши

    22-летняя представительница семейства Кардашьян-Дженнер в интервью журналу Harper's Bazaar рассказала, чем питается в течение дня

    instagram.com/kyliejenner/

    Оказалось, что в рационе звезды присутствуют весьма неожиданные продукты

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер обожает сок сельдерея: «У меня в холодильнике всегда есть либо свежий сельдерей для приготовления сока, либо уже готовый сок из него», — говорит она. Этот полезный напиток, содержащий большое количество витаминов, звезда употребляет на завтрак ежедневно.

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    Костный бульон с лавандой и бургеры с колой: как выглядит рацион самой молодой миллиардерши
    Костный бульон с лавандой и бургеры с колой: как выглядит рацион самой молодой миллиардерши
    Костный бульон с лавандой и бургеры с колой: как выглядит рацион самой молодой миллиардерши
    Костный бульон с лавандой и бургеры с колой: как выглядит рацион самой молодой миллиардерши
    Костный бульон с лавандой и бургеры с колой: как выглядит рацион самой молодой миллиардерши
    instagram.com/kyliejenner/

    Мама малышки Сторми любит пить наваристый костный бульон, приправленный лавандой или лимоном, — он присутствует в ее рационе почти всегда, и за день Дженнер успевает выпить до двух чашек. Дополняет это блюдо Кайли сытным салатом из курицы с лимоном и кейлом. Не отказывает себе телезвезда и в калорийной мексиканской еде: среди ее фаворитов — такос, энчилада и буррито. На ужин у юной миллиардерши обычно суши и сашими всех мастей, которые Кайли ест «часто и много». Из фруктов Кайли отдает предпочтение гранату и яблокам: «Обожаю зерна граната! Могу их есть банками», — рассказывает девушка. А яблоко, порезанное тонкими дольками, всегда есть на тумбочке у ее кровати.

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