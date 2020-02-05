Анита Луценко похвасталась фигурой на райских островах



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Ведущая проекта «Зважені та щасливі» проводит зимние каникулы в райском месте, о котором мечтала с детства - островах Индонезии

На своей странице в Instagram Анита поделилась своим счастьем, а заодно и похвасталась идеальной фигурой и спортивными ножками. Она опубликовала пару горячих фото, на которых запечатлена в купальнике нюдового цвета и белой юбке.

Луценко позировала в соблазнительных и эффектных позах на высохшем дереве на берегу океана, а за ее спиной открывается просто-таки умопомрачительный вид.

Кадры были сделаны на небольшом острове Гили, что недалеко от Бали.

«Фантастический отдых начался именно на островах. красиво так, что любой кадр- красота. За 1 час можно полностью обойти остров вокруг», - поделилась эмоциями звездный тренер.

Подписчики наперебой желают Луценко отличного отдыха и восторгаются красивыми снимками и самой Анитой.