Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании



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Вайнштейну может грозить до 25 лет тюремного заключения за изнасилование

Кинопродюсер немедленно отправляется в тюрьму

Суд присяжных признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера. При этом присяжные оправдали Вайнштейна по самому серьезному обвинению - хищническому сексуальному насилию, по этому пункту его вина не доказана.

Продюсер должен немедленно отправиться в тюрьму в ожидании приговора. По статье преступные действия сексуального характера ему может грозить до 25 лет тюремного заключения, передает CNN, за изнасилование — до четырех лет. При этом, если бы Вайнштейна признали виновным по третьему пункту, его могли приговорить к пожизненному заключению.

Как сообщает The New York Times, обвинение основывалось на показаниях Мириам Хейли - ассистентки телевизионного шоу «Проект подиум». Она рассказала, что Вайнштейн навязывал ей оральный секс в своей квартире на Манхеттене в 2006 году. Также обвинения выдвинула начинающая актриса Джессика Манн, которая рассказала, что продюсер изнасиловал ее в гостиничном номере в Нью-Йорке в 2013-м году. Дело было осложнено тем, что обе женщины признались, что виделись с ним после предполагаемых нападений и имели с продюсером половой контакт.