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    Наоми Кэмпбелл рассекретила личный номер телефона

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    Наоми Кэмпбелл рассекретила личный номер телефона

    Наоми Кэмпбелл решила пообщаться с поклонниками ближе и обнародовала собственный номер телефона

    49-летняя модель и актриса активно продолжает сниматься и дефилировать по подиуму в нарядах самых известных мировых кутюрье.

    После успешного показа американского дома Tommy Hilfiger в рамках Лондонской недели моды звезда решила сделать творческий отдых. Однако несколько часов из своего плотного графика Наоми Кэмпбелл потратила не на себя, а на общение с фанами.

    На личной странице знаменитости в инстаграме появилось сообщение, в котором она рассекретила личный номер телефона. Она отметила, что готова несколько часов воскресного вечера потратить на то, чтобы ответить десяткам поклонников в личных сообщениях.

    «Я выделила некоторое время на отдых сегодня, потому напишите мне на (917) 905-7005 и я отвечу на такое количество сообщений, на которое смогу в течение следующих нескольких часов» ,– отметила Наоми Кэмпбелл.

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    instagram.com/naomi

    На фото, которым культовая модель дополнила сообщение, она позирует с многочисленными косичками и легким макияжем.

    Этот кадр вызвал настоящий фурор среди фолловеров, которые оставили сотни увлекательных комментариев относительно волшебной внешности Наоми Кэмпбелл.

    знаменитости фотография актриса модель отдых
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