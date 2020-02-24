Наоми Кэмпбелл рассекретила личный номер телефона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наоми Кэмпбелл решила пообщаться с поклонниками ближе и обнародовала собственный номер телефона

49-летняя модель и актриса активно продолжает сниматься и дефилировать по подиуму в нарядах самых известных мировых кутюрье.

После успешного показа американского дома Tommy Hilfiger в рамках Лондонской недели моды звезда решила сделать творческий отдых. Однако несколько часов из своего плотного графика Наоми Кэмпбелл потратила не на себя, а на общение с фанами.

На личной странице знаменитости в инстаграме появилось сообщение, в котором она рассекретила личный номер телефона. Она отметила, что готова несколько часов воскресного вечера потратить на то, чтобы ответить десяткам поклонников в личных сообщениях.

«Я выделила некоторое время на отдых сегодня, потому напишите мне на (917) 905-7005 и я отвечу на такое количество сообщений, на которое смогу в течение следующих нескольких часов» ,– отметила Наоми Кэмпбелл.

instagram.com/naomi

На фото, которым культовая модель дополнила сообщение, она позирует с многочисленными косичками и легким макияжем.

Этот кадр вызвал настоящий фурор среди фолловеров, которые оставили сотни увлекательных комментариев относительно волшебной внешности Наоми Кэмпбелл.