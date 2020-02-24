В сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/tomhardy

Режиссер Грег Уильямс выложил фотографии в свой Instagram

В сети появились новые кадры со съемок супергеройского фильма «Веном 2».

Что примечательно, на этот раз кадры выложил не очередной чрезмерно любопытный поклонник, а Грег Уильямс, не последний человек в Голливуде, режиссер и фотограф.

Как к такому поступку отнесся создатель фильма, Энди Серкис, пока неизвестно. Уильямс добавил в свой официальный Instagram сразу несколько кадров с исполнителями главных ролей, Томом Харди и Вуди Харрельсоном.

Стильные фотографии в черно-белом цвете показывают, как персонаж Эдди Брок под дождем идет на камеру, а также есть фото где актеры уже стоят рядом, при этом Харди смеется. А вот Харрельсону, который исполняет роль главного антагониста по имени Клетус Кэсэди, не особенно весело.

Премьера фильма намечена на осень 2020 года.