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    Фото

    В сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

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    В сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
    instagram.com/tomhardy

    Режиссер Грег Уильямс выложил фотографии в свой Instagram

    В сети появились новые кадры со съемок супергеройского фильма «Веном 2».

    Что примечательно, на этот раз кадры выложил не очередной чрезмерно любопытный поклонник, а Грег Уильямс, не последний человек в Голливуде, режиссер и фотограф.

    Как к такому поступку отнесся создатель фильма, Энди Серкис, пока неизвестно. Уильямс добавил в свой официальный Instagram сразу несколько кадров с исполнителями главных ролей, Томом Харди и Вуди Харрельсоном.

    Стильные фотографии в черно-белом цвете показывают, как персонаж Эдди Брок под дождем идет на камеру, а также есть фото где актеры уже стоят рядом, при этом Харди смеется. А вот Харрельсону, который исполняет роль главного антагониста по имени Клетус Кэсэди, не особенно весело.

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    В сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
    В сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
    В сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
    В сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

    Премьера фильма намечена на осень 2020 года.

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