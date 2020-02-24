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    Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение

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    Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение
    instagram.com/tina_karol

    Фото выступления она опубликовала в своем Instagram

    22 февраля состоялся финал национального отбора на «Евровидение-2020», победу на котором одержала неординарная группа GO_A.

    На сцене финала Нацотбора своим выступлением порадовала зрителей судья конкурса Тина Кароль.

    Надо сказать, что звезда устроила настоящий перформанс на сцене с раздеванием и соблазнением. Сначала она появилась в оверсайз мужском костюме и начала исполнять саундтрек к украинскому фильму «Віддана».

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    Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение
    Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение
    Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение
    Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение
    Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение

    А потом свет погас, и Тина появилась уже в сексапильном черном боди и начала петь свою песню «Ніжно не ніжно».

    Она сидела на кровати, которую вынесли на сцену, потом сидела на стуле и делала гимнастические упражнения.

    Все это видно на фото, которые показала звезда и на видео с ее выступления.

    знаменитости фотография Евровидение Тина Кароль Instagram судья
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