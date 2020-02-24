Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение
Фото выступления она опубликовала в своем Instagram
22 февраля состоялся финал национального отбора на «Евровидение-2020», победу на котором одержала неординарная группа GO_A.
На сцене финала Нацотбора своим выступлением порадовала зрителей судья конкурса Тина Кароль.
Надо сказать, что звезда устроила настоящий перформанс на сцене с раздеванием и соблазнением. Сначала она появилась в оверсайз мужском костюме и начала исполнять саундтрек к украинскому фильму «Віддана».
А потом свет погас, и Тина появилась уже в сексапильном черном боди и начала петь свою песню «Ніжно не ніжно».
Она сидела на кровати, которую вынесли на сцену, потом сидела на стуле и делала гимнастические упражнения.
Все это видно на фото, которые показала звезда и на видео с ее выступления.