Тина Кароль устроила эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/tina_karol

Фото выступления она опубликовала в своем Instagram

22 февраля состоялся финал национального отбора на «Евровидение-2020», победу на котором одержала неординарная группа GO_A.

На сцене финала Нацотбора своим выступлением порадовала зрителей судья конкурса Тина Кароль.

Надо сказать, что звезда устроила настоящий перформанс на сцене с раздеванием и соблазнением. Сначала она появилась в оверсайз мужском костюме и начала исполнять саундтрек к украинскому фильму «Віддана».

А потом свет погас, и Тина появилась уже в сексапильном черном боди и начала петь свою песню «Ніжно не ніжно».

Она сидела на кровати, которую вынесли на сцену, потом сидела на стуле и делала гимнастические упражнения.

Все это видно на фото, которые показала звезда и на видео с ее выступления.