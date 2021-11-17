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    HBO опубликовала первый трейлер спецвыпуска «Гарри Поттера»

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    HBO опубликовала первый трейлер спецвыпуска «Гарри Поттера»

    Смотрим первый трейлер

    Компания HBO Max представит новый специальный выпуск «Возвращение в Хогвартс», который выйдет 1 января 2022 года в честь 20-летия франшизы. Все актеры «Гарри Поттера» воссоединились, чтобы рассказать истории со съемочной площадки.

    Выход проекта будет приурочен к 20-летию первого фильма о волшебнике. По словам собеседника газеты, на такой шаг компанию Warner Bros. сподвигло успешное продолжение сериала «Друзья». Ожидается, что съемки начнутся уже в конце ноября.

    «Предлагаемое шоу окутано тайной, поскольку те, кто работает над франшизой, сначала хотят привлечь таланты. Будет замечательно, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение», — отметил источник The Sun.

    Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

    «Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.

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    Теги: знаменитости кино Сериал шоу-бизнес
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    HBO опубликовала первый трейлер спецвыпуска «Гарри Поттера»