HBO опубликовала первый трейлер спецвыпуска «Гарри Поттера»

Смотрим первый трейлер

Компания HBO Max представит новый специальный выпуск «Возвращение в Хогвартс», который выйдет 1 января 2022 года в честь 20-летия франшизы. Все актеры «Гарри Поттера» воссоединились, чтобы рассказать истории со съемочной площадки.

Выход проекта будет приурочен к 20-летию первого фильма о волшебнике. По словам собеседника газеты, на такой шаг компанию Warner Bros. сподвигло успешное продолжение сериала «Друзья». Ожидается, что съемки начнутся уже в конце ноября.

«Предлагаемое шоу окутано тайной, поскольку те, кто работает над франшизой, сначала хотят привлечь таланты. Будет замечательно, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение», — отметил источник The Sun.

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