Alyona Alyona призналась, что делает, когда в носу много соплей, и ей не стыдно

Знаменитая украинская рэперша alyona alyona в своем Инстаграме подумала о том, как важно оставаться собой. На странице в Instagram звезда разместила фотографию, где предстала в образе гламурной девочки с собачкой на руках. По мнению Алены Савраненко, нужно избавляться от убеждений времен СССР и не стесняться себя настоящего.

«Большинство каждый день ходят на ту работу, которая им не нравится, одеваются по скованному дресс-коду, который им навязали крупные компании и их директора. Этот совковый режим, формат и менталитет, который тянется очень долго, просто уничтожает понятие "быть собой". Это нужно исправлять, и прежде всего начинать с себя. Когда ты один на один с собой, то ты понимаешь, чего действительно хочешь — наверное, ходить по дому голышом, или надевать футболку, которую уже нужно постирать, но тебе комфортно и так. Быть собой - это в первую очередь не стыдиться. Уверена, что у вас есть такая штука, которую вы делаете только наедине, потому что вам может быть за это стыдно. Например я, когда в носу много соплей, могу втянуть в себя, вместо того, чтобы высморкаться. Всегда остаюсь собой, пусть людям стыдно, главное, что мне классно», – поделилась знаменитость.

