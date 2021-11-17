  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Alyona Alyona призналась, что делает, когда в носу много соплей, и ей не стыдно

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рэперша Alyona&nbsp;Alyona - Alyona Alyona призналась, что делает, когда в носу много соплей, и ей не стыдно
    Рэперша Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Звезда сделала необычное признание

    Знаменитая украинская рэперша alyona alyona в своем Инстаграме подумала о том, как важно оставаться собой. На странице в Instagram звезда разместила фотографию, где предстала в образе гламурной девочки с собачкой на руках. По мнению Алены Савраненко, нужно избавляться от убеждений времен СССР и не стесняться себя настоящего.

    «Большинство каждый день ходят на ту работу, которая им не нравится, одеваются по скованному дресс-коду, который им навязали крупные компании и их директора. Этот совковый режим, формат и менталитет, который тянется очень долго, просто уничтожает понятие "быть собой". Это нужно исправлять, и прежде всего начинать с себя. Когда ты один на один с собой, то ты понимаешь, чего действительно хочешь — наверное, ходить по дому голышом, или надевать футболку, которую уже нужно постирать, но тебе комфортно и так. Быть собой - это в первую очередь не стыдиться. Уверена, что у вас есть такая штука, которую вы делаете только наедине, потому что вам может быть за это стыдно. Например я, когда в носу много соплей, могу втянуть в себя, вместо того, чтобы высморкаться. Всегда остаюсь собой, пусть людям стыдно, главное, что мне классно», – поделилась знаменитость.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Alyona Alyona призналась, что делает, когда в носу много соплей, и ей не стыдно
    Alyona Alyona призналась, что делает, когда в носу много соплей, и ей не стыдно
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

    Читайте также: Когда котики решили выпустить коготки, чтобы напомнить – кто здесь самый опасный хищник
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Alyona Alyona призналась, что делает, когда в носу много соплей, и ей не стыдно