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    20-летняя Анна Тринчер после трех операций на губах решила увеличить грудь

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    Певица Анна Тринчер - 20-летняя Анна Тринчер после трех операций на губах решила увеличить грудь
    Певица Анна Тринчер
    instagram.com/annatrincher_official

    Если бы я уже делал, то делал побольше», – прокомментировал бойфренд Тринчер

    Звезда сериала «Школа» Анна Тринчер, которая недавно сделала третью операцию по увеличению губ, в своем Инстаграме опубликовала видео с консультации у пластического хирурга.

    «Я делаю грудь? Еще не знаю. Решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью. До 17 лет меня уверяли, что она вырастет, но меня нагло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего! И вот вопрос ребром – делать или нет? Все эти приколы про изюминку, инжир и будешь такая, как все, – не работают!» – написала она в публикации.

    instagram.com/annatrincher_official
    instagram.com/annatrincher_official

    На видео 20-летняя актриса примеряет силиконовые импланты второго с половиной и третьего размера.

    «Честно? Если бы я уже делал, то делал побольше», – сказал бойфренд Тринчер, блогер Александр Волошин, который пришел на прием вместе с ней.

    Видео набрало более 500 тысяч просмотров.

    Напомним, Анна Тринчер представляла Украину на «Детском Евровидении», заняв 11-е место. В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале «Школа». Позже принимала участие в талант-шоу «Голос страны».

    Ранее Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек.

    «Он пришел на мой спектакль еще в первом или во втором классе и ему позвонила его дочь и сказала, чтобы он срочно приехал. Там были какие-то дела, и он пошел, даже не дождавшись начала спектакля. А для меня было важно, чтобы показать, что я в главной роли. Папа, которого я знаю, для меня его больше нет. Это другой человек стал», - со слезами на глазах призналась Анна в программе «Жизнь известных людей».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    20-летняя Анна Тринчер после трех операций на губах решила увеличить грудь