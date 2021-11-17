Украинский фильм получил гран-при престижного кинофестиваля

«Мать Апостолов» режиссера Зазы Буадзе рассказывает о женщине, которая ищет сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированными территориями

Полнометражный игровой фильм режиссера Зазы Буадзе «Мать Апостолов» получил сразу четыре награды на кинофестивале Terni Film Festival: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Наталья Половинка), «Лучший саундтрек» (Роман Григорив и Илья Разумейко).

Украинская военная драма «Мать Апостолов» режиссера Зазы Буадзе рассказывает о женщине, которая ищет сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированными территориями. Мать оказывается в чужом и агрессивном мире, где все пронизано ненавистью и страданиями.

Однако, имея в сердце великую любовь и милосердный характер, она меняет всех, кого встречает на своем пути. И главное, она меняется сама, обретая в себе действительно сакральную силу. Фильм снят по реальным событиям, происходившим на востоке Украины в 2014-2015 годах.

Ранее «Скотч» сообщал, что оскаровский лауреат Шонн Пенн тайно приехал в Украину.

Известно, что также планирует побывать в зоне боевых действий на востоке Украины и посетить Мариуполь.