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    Украинский фильм получил гран-при престижного кинофестиваля

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    Фото: Театральный центр Слово и голосС/Facebook - Украинский фильм получил гран-при престижного кинофестиваля

    Фото: Театральный центр Слово и голосС/Facebook

    «Мать Апостолов» режиссера Зазы Буадзе рассказывает о женщине, которая ищет сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированными территориями

    Полнометражный игровой фильм режиссера Зазы Буадзе «Мать Апостолов» получил сразу четыре награды на кинофестивале Terni Film Festival: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Наталья Половинка), «Лучший саундтрек» (Роман Григорив и Илья Разумейко).

    Украинская военная драма «Мать Апостолов» режиссера Зазы Буадзе рассказывает о женщине, которая ищет сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированными территориями. Мать оказывается в чужом и агрессивном мире, где все пронизано ненавистью и страданиями.

    Однако, имея в сердце великую любовь и милосердный характер, она меняет всех, кого встречает на своем пути. И главное, она меняется сама, обретая в себе действительно сакральную силу. Фильм снят по реальным событиям, происходившим на востоке Украины в 2014-2015 годах.

    Ранее «Скотч» сообщал, что оскаровский лауреат Шонн Пенн тайно приехал в Украину.

    Известно, что также планирует побывать в зоне боевых действий на востоке Украины и посетить Мариуполь.

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    Теги: кино украинский фильм украинское кино
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    Украинский фильм получил гран-при престижного кинофестиваля