HBO снимет сериал по вселенной Гарри Поттера

Сериал уже находится на ранней стадии разработки — студия ищет сценаристов

HBO Max и Warner Bros. проводят переговоры о совместном производстве сериала по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Проект находится на ранней стадии разработки, продюсеры ищут сценаристов. Пока не известно, о чем будет сериал и кто сыграет в нем главные роли.

Правами на франшизу обладает автор серии книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. Она полностью контролирует производство и сценарий каждого проекта вселенной.

Фильмы про Гарри Поттера составляют большой приток прибыли Warner Bros. Восемь оригинальных фильмов собрали более 7 млрд. долларов в прокате. Позже на экраны вышла серия приквелов «Фантастические твари», в которой должны выйти еще три картины. По контракту, заключенному между NBCUniversal и Warner Bros., также были созданы тематические парки по волшебной вселенной.

HBO Max запустили в прошлом году. С тех пор сервис стал одним из главных партнеров проектов компании WarnerMedia, транслируя фильмы и сериалы по комиксам DC, сериалы «Секс в большом городе», «Друзья» и «Игра престолов».