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    Шоу-биз

    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины

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    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины

    Исключение актриса готова сделать только для женщин-режиссеров, снимающих проекты о пути материнства или принятии тела

    Кира Найтли в подкасте Chanel Connects рассказала, что больше не будет сниматься в постельных и других откровенных сценах. А особенно не хочет она участвовать в таких сценах, если их режиссерами выступают мужчины.

    Актриса уже добавила отказ от съемок в сексуальных сценах или обнаженной в свой контракт. «Отчасти это тщеславие, а также связано с мужским взглядом. Мне очень неудобно сейчас пытаться передавать мужской взгляд. <…> Я слишком тщеславна, я родила уже двоих детей и предпочла бы не стоять обнаженной перед группой мужчин», — цитирует Найтли Deadline.

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    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины
    Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины

    «Мужской взгляд» (male gaze) — термин, используемый в феминистской теории. Описывает изображение женщин с точки зрения гетеросексуальных мужчин, представляющих женщину как сексуальный объект для удовольствия мужчины-зрителя.

    По словам актрисы, ее больше не интересуют те «ужасные сексуальные сцены, где ты весь обмазанный маслом и все кряхтят». При этом Найтли говорит, что понимает ценность подобных сцен, но для их съемок всегда могут найти кого-нибудь еще.

    Она отмечает, что не категорически против обнаженных сцен. Найтли готова согласиться на такую сцену, если ее посыл будет о пути материнства и принятии тела — но только с режиссером-женщиной.
    Теги: знаменитости самые сексуальные
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