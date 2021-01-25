Сын Дэвида Бекхэма снялся с обнаженной невестой (фото)

Молодые влюбленные разделись и продемонстрировали страсть перед камерой

Сын Виктории и Дэвида Бекхэм и звезда фильма «Повелитель стихий» — одна из самых обсуждаемых зарубежных пар. Влюбленных называют новыми Джастином и Хейли Бибер, но еще с более активной демонстрацией чувств на публику. Новая совместная съемка будущих мистера и миссис Бекхэм подкрепила это.

Бруклин вместе с Николой предстали обнаженными. Юноша обнимал невесту за изящную талию, прикрывая своей рукой ее пышную грудь. Он опустил глаза, будто готовясь поцеловать актрису в плечо. Пельтц же томно смотрела в объектив камеры, чувственно приоткрыв рот. Молодых людей окутывала паутина, символизирующая их прочную связь друг с другом.

«Никогда тебя не отпущу», — подписал снимок Бруклин. За съемку отвечали Луиджи Мурену и Янго Хензи — дуэт итальянского и швейцарского фотографов. Визажист Георги Сандев сделал влюбленным бьюти-образы с акцентом на естественность.

Поклонники, друзья и представители модной индустрии пришли в восторг от кадра. Некоторые отметили тонкость работы фотографов, а также живость чувств Бруклина и Николы. «Потрясающе!», «Чувственность зашкаливает», «Боже, какие вы красивые», «Обнаженные любовники, вы нереальные!», «Хотелось бы мне испытать те же эмоции, что и у вас! Идеальная пара!» — написали в Сети.