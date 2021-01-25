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    Шоу-биз

    Сын Дэвида Бекхэма снялся с обнаженной невестой (фото)

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    <p>21-летний фотограф Бруклин Бекхэм и 26-летняя Никола Пельтц решились на интимную фотосессию</p> <div></div> - Сын Дэвида Бекхэма снялся с обнаженной невестой (фото)

    21-летний фотограф Бруклин Бекхэм и 26-летняя Никола Пельтц решились на интимную фотосессию

    instagram.com/brooklynbeckham/

    Молодые влюбленные разделись и продемонстрировали страсть перед камерой

    Сын Виктории и Дэвида Бекхэм и звезда фильма «Повелитель стихий» — одна из самых обсуждаемых зарубежных пар. Влюбленных называют новыми Джастином и Хейли Бибер, но еще с более активной демонстрацией чувств на публику. Новая совместная съемка будущих мистера и миссис Бекхэм подкрепила это.

    Бруклин вместе с Николой предстали обнаженными. Юноша обнимал невесту за изящную талию, прикрывая своей рукой ее пышную грудь. Он опустил глаза, будто готовясь поцеловать актрису в плечо. Пельтц же томно смотрела в объектив камеры, чувственно приоткрыв рот. Молодых людей окутывала паутина, символизирующая их прочную связь друг с другом.

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    Сын Дэвида Бекхэма снялся с обнаженной невестой (фото)
    Сын Дэвида Бекхэма снялся с обнаженной невестой (фото)
    Сын Дэвида Бекхэма снялся с обнаженной невестой (фото)
    instagram.com/brooklynbeckham/

    «Никогда тебя не отпущу», — подписал снимок Бруклин. За съемку отвечали Луиджи Мурену и Янго Хензи — дуэт итальянского и швейцарского фотографов. Визажист Георги Сандев сделал влюбленным бьюти-образы с акцентом на естественность.

    Поклонники, друзья и представители модной индустрии пришли в восторг от кадра. Некоторые отметили тонкость работы фотографов, а также живость чувств Бруклина и Николы. «Потрясающе!», «Чувственность зашкаливает», «Боже, какие вы красивые», «Обнаженные любовники, вы нереальные!», «Хотелось бы мне испытать те же эмоции, что и у вас! Идеальная пара!» — написали в Сети.

    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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