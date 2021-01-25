Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака

Знаменитость также назвал причину разрыва

Известный радиоведущий Слава Демин сообщил, что после 13 лет брака решил развестись со своей женой Ксенией Мищенко. Печальной вестью Демин поделился с фанами в Instagram. Слава отметил, что они с женой разошлись интеллигентно, оставшись в дружеских отношениях.

«Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так случилось и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Хочу сказать спасибо тебе, Ксю, за все эти 13 лет. Они были яркими. С всплесками. Как американские горки. Мы пережили падение, вместе поднимались и шли дальше. Именно ты прикрывала тыл, когда я шел вперед! И многое — твоя заслуга! Ты очень клевая! И жена, и мама», - адресовал Демин слова бывшей.

Также Слава отметил, что самое главное для них с экс-супругой — остаться любящими родителями для их 10-летнего сына Влада:

«Ребенок должен пережить минимум страданий от того, что мама с папой больше не любят друг друга. Но папа с мамой по-прежнему очень сильно его любят. Даже больше», - отметил Слава.