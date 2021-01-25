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    Шоу-биз

    Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака

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    Известный радиоведущий Слава Демин c женой - Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака
    Известный радиоведущий Слава Демин c женой
    instagram.com/slavademin_official/

    Знаменитость также назвал причину разрыва

    Известный радиоведущий Слава Демин сообщил, что после 13 лет брака решил развестись со своей женой Ксенией Мищенко. Печальной вестью Демин поделился с фанами в Instagram. Слава отметил, что они с женой разошлись интеллигентно, оставшись в дружеских отношениях.

    «Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так случилось и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Хочу сказать спасибо тебе, Ксю, за все эти 13 лет. Они были яркими. С всплесками. Как американские горки. Мы пережили падение, вместе поднимались и шли дальше. Именно ты прикрывала тыл, когда я шел вперед! И многое — твоя заслуга! Ты очень клевая! И жена, и мама», - адресовал Демин слова бывшей.

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    Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака
    Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака
    Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака
    Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака
    Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака
    Украинский ведущий развелся с женой после 13 лет брака

    Также Слава отметил, что самое главное для них с экс-супругой — остаться любящими родителями для их 10-летнего сына Влада:

    «Ребенок должен пережить минимум страданий от того, что мама с папой больше не любят друг друга. Но папа с мамой по-прежнему очень сильно его любят. Даже больше», - отметил Слава.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
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