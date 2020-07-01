Хью Джекман поделился подробностями съемок фильма «Логан»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер на всю жизнь запомнил сцену смерти важного персонажа

Актер на всю жизнь запомнил сцену смерти важного персонажа

Актер Хью Джекман во время специального подкаста для издания Variety рассказал много интересного о своей роли супергероя Росомахи, а также о фильме «Логан». Как выяснилось, актер думал о том, чтобы покончить с этой ролью задолго до выхода последнего фильма. Дело в том, что высокие ожидания зрителей, а также длительное исполнение одной и той же роли сильно утомили Джекмана.

Сцена смерти главного героя в «Логане» была особенной, на съемочной площадке были лишь два актера — Дафни Кин и сам Хью. Режиссер Джеймс Мэнголд прекрасно понимал, что важно дать Джекману возможность правильно попрощаться с персонажем, ведь к роли супергероя он никогда больше не вернется. После съемок нескольких дублей режиссер решил продолжить, чтобы дать актеру возможность еще лучше запомнить этот важный момент на всю жизнь.

Напомним, в феврале прошлого года Джекмана вместе с Патриком Стюартом внесли в Книгу рекордов Гиннесса как актеров с самой длинной карьерой в роли супергероев Marvel.