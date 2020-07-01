Дочь Майкла Джексона призналась, что она лесбиянка после двух лет отношений с парнем



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Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис

Пэрис впервые засомневалась в своей ориентации в юном возрасте

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона описала свою сексуальную ориентацию в новом документальном сериале о своей жизни Unfiltered. 22-летняя Пэрис, которую связывают серьезные отношения с парнем, призналась, что считает себя лесбиянкой, потому что чаще встречалась с девушками. Технически Джексон попадает в разряд пансексуалов, которые вообще не ограничиваются женским или мужским полом.

«Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, что женюсь на девушке. Я встречалась с женщинами чаще, чем с мужчинами. Люди знают о трех моих романах с парнями, но не знают о большинстве моих отношений. Я не называю себя натуралкой, но не сказала бы, что я бисексуал, потому что встречалась не только с парнями и девушками. У меня был мужчина с вагиной. Не важно, что у него в штанах, важно, какой он человек», - призналась Пэрис Джексон.

Пэрис впервые засомневалась в своей ориентации в юном возрасте: ее чувства не были похожи на чувства гетеросексуальных пар, которых показывали по телевизору. По словам девушки, ее отец быстро это понял и в шутку советовал ей, как и ее братьям, найти девушку, когда восьмилетняя Пэрис слишком долго разглядывала фото красивой модели в журнале. Однако все изменилось после смерти Майкла, когда девочка жила с бабушкой, считавшей гомосексуальность недопустимой.

Два года назад Пэрис встретила парня по имени Габриэль Гленн и сразу поняла, что это ее судьба. Сейчас ребята вместе живут, сочиняют музыку и устраивают концерты, а Пэрис называет Гленна первым человеком после ее отца, с которым она чувствует себя спокойно, как дома.