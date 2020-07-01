«Мисс Калифорния» похудела на 27 кг и превратилась в точную копию Ким Кардашьян



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28-летняя модель Дженнифер Вард почти два года подражает своему кумиру

Главное, что отличает Дженнифер от остальных двойников, – она никогда не делала пластических операций

28-летняя модель Дженнифер Вард была известна как победительница конкурса красоты «Мисс Калифорния». Дженнифер является ярой поклонницей шоу «Семейство Кардашьян» - девушка не пропустила ни одного эпизода. В 2018 году с легкой руки Ким она стала ее двойником. Жена Канье Уэста была потрясена невероятному сходству с ней и сделала репост фотографии Дженнифер к себе на странице с комментарием «О боже!».

С тех пор Вард старается стать точной копией инстадивы. Чтобы воссоздать образ Ким Кардашьян, у Дженнифер уходит почти весь день, она шутит, что это «стало работой». С шести утра девушка изучает профиль Ким в Instagram, чтобы скопировать в точности ее внешний вид. На макияж, укладку и подбор наряда уходит четыре часа. Когда сборы окончены, Дженнифер делает фото для своей странички в Instagram.

Чтобы добиться фигуры как у Ким, победительница конкурса красоты ежедневно тратит на тренировки по два часа. Она сбросила 27 кг и продолжает придерживаться строгого режима питания. Дженнифер практически не снимает корсеты, чтобы ее тип фигуры напоминал «песочные часы». У Вард огромная гардеробная специально для нарядов «как у Ким».

В своем хобби девушка столкнулась с некоторыми сложностями. Во-первых, ежедневная смена имиджа стала для нее очень затратной. За последние два года она потратила почти 1000 долларов на процедуры наращивания волос, похожую одежду и бьюти-средства. Во-вторых, бывает сложно найти копии вещей в обычных магазинах, поскольку многие наряды Ким эксклюзивные. Тем не менее, в коллекции Дженнифер есть копия платья, в котором Кардашьян блистала на Met Gala.

«Это не хобби, а настоящая работа – трудно поспевать за Ким. Мне приходится следить за ее макияжем и прической. Она носит длинные косички, а через неделю может сделать короткую стрижку боб. Трудно за ней следить. Все эти смены имиджа бывают порой очень затратными», - цитирует Дженнифер The Sun.

В образе Кардашьян девушка гуляет по улицам Лос-Анджелеса. Её часто принимают за звезду и просят сфотографироваться. Однажды Дженнифер пригласили на день рождения выступить в роли Ким. Девушке забавно наблюдать за реакцией людей. «Многие не могут поверить, что мы не сестры. Я - британка, а семья Кардашьян - армяне», - отвечает прохожим Дженнифер.

Девушка призналась, что не хочет зарабатывать как двойник Кардашьян. Вард продолжает карьеру бьюти-блогера и мечтает появляться на обложках модных журналов.