«Игру престолов» хотели продлить еще на два сезона

Автор книг мог подарить фанатам продолжение саги

Когда вышел восьмой, финальный, сезон «Игры престолов», поклонники саги говорили, что она завершилась преждевременно. Теперь же стало известно, что фанаты не ошибались. Писатель Дордж Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», хотел больше серий и сезонов.

О несбывшихся планах Мартина рассказал журналист Джеймс Эндрю Миллер в своей книге «Tinderbox: Безжалостное стремление HBO к новым границам». Миллер пообщался с агентом писателя Полом Хаасом и выяснил интересные детали.

«Джордж прилетел в Нью-Йорк, чтобы пообедать с Плеплером, попросить его снять десять сезонов из десяти эпизодов, потому что для этого было достаточно материала, и сказать ему, что это будет более интересный опыт», — рассказал Хаас Миллеру.

В общей сложности Джордж Мартин предлагал создателям сериала выпустить 100 эпизодов «Игры престолов», передает INSIDER.

Ранее сообщалось, что известная голливудская актриса, украинка Иванна Сахно, получила роль в сериале «Звездные войны: Асока».

Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline.

Недавно голливудский актер Мэтью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.