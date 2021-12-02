«Слуга» Гришина засветила в Раде сумку за две тысячи евро

Гришина пришла в Раду в розовом костюме с сумкой Saint Laurent

Депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина засветила в Раде брендовую сумку за 67 тыс. грн, пишет ТаблоID.

Свой ценный аксессуар «слуга» выгуляла в парламент на ежегодное послание президента Владимира Зеленского, состоявшееся 1 декабря.

Гришина пришла в розовом костюме и с сумкой Saint Laurent стоимостью 2150 евро (около 67 тысяч гривен).

Это не первые брендовые вещи Гришиной в Раде. Ранее профессор и доктор юридических наук демонстрировала на рабочем месте еще одну сумку от Saint Laurent и обувь Bottega Veneta.

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