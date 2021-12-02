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    «Слуга» Гришина засветила в Раде сумку за две тысячи евро

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    Сумка Гришиной Saint Laurent стоит 2150 евро Фото: tabloid.pravda.com.ua - «Слуга» Гришина засветила в Раде сумку за две тысячи евро

    Сумка Гришиной Saint Laurent стоит 2150 евро

    Фото: tabloid.pravda.com.ua

    Гришина пришла в Раду в розовом костюме с сумкой Saint Laurent

    Депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина засветила в Раде брендовую сумку за 67 тыс. грн, пишет ТаблоID.

    Свой ценный аксессуар «слуга» выгуляла в парламент на ежегодное послание президента Владимира Зеленского, состоявшееся 1 декабря.

    Гришина пришла в розовом костюме и с сумкой Saint Laurent стоимостью 2150 евро (около 67 тысяч гривен).

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    «Слуга» Гришина засветила в Раде сумку за две тысячи евро
    «Слуга» Гришина засветила в Раде сумку за две тысячи евро

    Это не первые брендовые вещи Гришиной в Раде. Ранее профессор и доктор юридических наук демонстрировала на рабочем месте еще одну сумку от Saint Laurent и обувь Bottega Veneta.

    Ранее Анна Неплях показала наряды, в которых выступит на «Мисс Вселенная-2021».

    Фантастический образ для выхода в национальных нарядах создала украинская дизайнер Наталья Шевчук. Ее творение получило название «Вышиваный код Украины», ведь сочетает в себе уникальные вышивки из всех регионов нашей Родины.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным
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    «Слуга» Гришина засветила в Раде сумку за две тысячи евро