Слава Демин встретился с бывшей женой, чтобы обсудить ошибки после 13 лек брака

Супруги развелись год назад

Популярный украинский ведущий Слава Демин в своем Инстаграме рассказал, в каких отношениях пребывает с бывшей женой Оксаной.

«Уже год прошел... Время пролетело незаметно. За это время я еще больше облысел, а Оксана помолодела (и это не пластические операции). Как показала наша ситуация, с бывшими можно остаться в отличных отношениях! Особенно, если есть общий ребенок, который не должен страдать от того, что мама с папой меряются эгоизмом и доказывают что-то друг другу, выпячивая собственное эго! Для нас развод - это крутое обновление и работа над ошибками. И мы их увидели и даже обсудили», — поделился Демин.

В комментариях подписчики поддержали ведущего и посоветовали сойтись с женой.

«Вы пример адекватности и уверенных в себе, самодостаточных людей!», «Молодцы. Значит, она нормальная женщина, не истеричка, а вы нормальный мужик», «Круто! Спасибо, что делитесь этим примером!», «Так сходитесь», «Не грех быть вместе при таком раскладе», «Желаю вам достичь следующего уровня — жениться и жить долго и счастливо вместе», - комментируют фото пользователи сети.

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