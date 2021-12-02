  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Слава Демин встретился с бывшей женой, чтобы обсудить ошибки после 13 лек брака

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Слава Демин вместе с женой - Слава Демин встретился с бывшей женой, чтобы обсудить ошибки после 13 лек брака
    Слава Демин вместе с женой
    instagram.com/slavademin_official/

    Супруги развелись год назад

    Популярный украинский ведущий Слава Демин в своем Инстаграме рассказал, в каких отношениях пребывает с бывшей женой Оксаной.

    «Уже год прошел... Время пролетело незаметно. За это время я еще больше облысел, а Оксана помолодела (и это не пластические операции). Как показала наша ситуация, с бывшими можно остаться в отличных отношениях! Особенно, если есть общий ребенок, который не должен страдать от того, что мама с папой меряются эгоизмом и доказывают что-то друг другу, выпячивая собственное эго! Для нас развод - это крутое обновление и работа над ошибками. И мы их увидели и даже обсудили», — поделился Демин.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Слава Демин встретился с бывшей женой, чтобы обсудить ошибки после 13 лек брака
    Слава Демин встретился с бывшей женой, чтобы обсудить ошибки после 13 лек брака
    instagram.com/slavademin_official/

    В комментариях подписчики поддержали ведущего и посоветовали сойтись с женой.

    «Вы пример адекватности и уверенных в себе, самодостаточных людей!», «Молодцы. Значит, она нормальная женщина, не истеричка, а вы нормальный мужик», «Круто! Спасибо, что делитесь этим примером!», «Так сходитесь», «Не грех быть вместе при таком раскладе», «Желаю вам достичь следующего уровня — жениться и жить долго и счастливо вместе», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее Ксения Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья.

    Артистка еще раз подтвердила, что они с Александром окончательно разошлись и вряд ли помирятся, как это бывало раньше. Мишина отметила, что уже сюрприз от Эллерта, который он ей делал не так давно, в виде вертолета с надписью на земле "люблю тебя" – не сработает.

    Читайте также: У «1+1» не хватает денег на Юрия Горбунова
    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Слава Демин встретился с бывшей женой, чтобы обсудить ошибки после 13 лек брака