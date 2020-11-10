«Иисус родом из Галичины»: на Шевченковскую премию претендует скандальный «ученый»

Археологи возмущены тем, что Бебик дискредитирует украинскую науку

На соискание Шевченковской премии несколько лет подряд претендует одиозный лжеученый Валерий Бебик, который доказывает, что предки украинцев - родоначальники крупнейших цивилизаций мира, а Иисус был галичанином.

Внимание на это обратила журналистка Елена Чичерина на своей странице в Facebook.

«Это лжеученый, который ежегодно выдвигается на эту награду от различных организаций. И каждый раз со своим циклом дичи «Цивилизация Incognita». Только ученое общество не оказывало, чтобы разобраться в этой позоре», - отметила она, добавив, что пропры все это Бебик продолжает подаваться на премию.

При этом Чичерина перечислила наиболее странные взгляды Бебик:

доказывает существование цивилизации протоукраинцев, которые дали начало всем;

Мать Зевса - из Житомира;

Иисус - галичанин;

Будда - скифский пророк;

среди египетских фараонов были украинцы;

Эней - царь Украине.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - это государственная награда Украины, самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.