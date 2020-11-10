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    Жизнь

    «Иисус родом из Галичины»: на Шевченковскую премию претендует скандальный «ученый»

    • Розсилка
    Валерий Бебик считает, что Иисус был галичанином - «Иисус родом из Галичины»: на Шевченковскую премию претендует скандальный «ученый»
    Валерий Бебик считает, что Иисус был галичанином

    Археологи возмущены тем, что Бебик дискредитирует украинскую науку

    На соискание Шевченковской премии несколько лет подряд претендует одиозный лжеученый Валерий Бебик, который доказывает, что предки украинцев - родоначальники крупнейших цивилизаций мира, а Иисус был галичанином.

    Внимание на это обратила журналистка Елена Чичерина на своей странице в Facebook.

    «Это лжеученый, который ежегодно выдвигается на эту награду от различных организаций. И каждый раз со своим циклом дичи «Цивилизация Incognita». Только ученое общество не оказывало, чтобы разобраться в этой позоре», - отметила она, добавив, что пропры все это Бебик продолжает подаваться на премию.

    При этом Чичерина перечислила наиболее странные взгляды Бебик:

    • доказывает существование цивилизации протоукраинцев, которые дали начало всем;
    • Мать Зевса - из Житомира;
    • Иисус - галичанин;
    • Будда - скифский пророк;
    • среди египетских фараонов были украинцы;
    • Эней - царь Украине.

    Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - это государственная награда Украины, самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

    общество премия курьез
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