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    Жизнь

    Пресс-секретарь Зеленского: Увы ... Президент чувствует себя хорошо

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    Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в очередной раз попала в скандал - Пресс-секретарь Зеленского: Увы ... Президент чувствует себя хорошо
    Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в очередной раз попала в скандал

    Мендель отреагировала на замечания комментаторов и быстро переписала свой пост

    Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель попала в очередной конфуз. Помощница главы государства так спешила сделать пост в Фейсбуке о болезни президента, что разместила сначала довольно странный сообщение, который выглядел так: «К сожалению ... Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья ».

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    Когда в комментариях пользователи соцсети начали делать замечания госпоже Мендель, она переписала свой пост, добавив к нему несколько предложений, которые разъяснили суть сообщения: «К сожалению, у нас новость о положительном тесте ... Впрочем, президент чувствует хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья ».

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    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом

    Владимир Зеленский курьез Юлия Мендель коронавирус
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