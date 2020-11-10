Пресс-секретарь Зеленского: Увы ... Президент чувствует себя хорошо

Мендель отреагировала на замечания комментаторов и быстро переписала свой пост

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель попала в очередной конфуз. Помощница главы государства так спешила сделать пост в Фейсбуке о болезни президента, что разместила сначала довольно странный сообщение, который выглядел так: «К сожалению ... Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья ».

Когда в комментариях пользователи соцсети начали делать замечания госпоже Мендель, она переписала свой пост, добавив к нему несколько предложений, которые разъяснили суть сообщения: «К сожалению, у нас новость о положительном тесте ... Впрочем, президент чувствует хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья ».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.